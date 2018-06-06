Миноритарий «Магнита» резко против покупки «СИА» у «Марафон Групп»

Фонд Prosperity Capital Management, миноритарный акционер ритейлера «Магнит», в своем официальном обращении выразил беспокойство возможной покупкой «Магнитом» фармдистрибьютора «СИА Групп» у «Марафон Групп» Александра Винокурова и Сергея Захарова. Нет никакой нужды покупать собственного дистрибьютора, потерявшего рыночную долю в последние годы, к тому же, это дополнительные расходы и риски для «Магнита», убеждены в фонде.

О начале переговоров по приобретению «СИА» было объявлено 6 июня 2018 года. Сделку обосновали планами ритейлера по развертыванию собственной аптечной сети, а «СИА» подходит для этого как нельзя лучше, уверяют в «Магните».

«Мы глубоко обеспокоены таким развитием событий, больше всего нас беспокоит тот факт, что это сделка между связанными сторонами», — указывают в Prosperity, заявляя, что обратятся к независимым членам совета директоров «Магнита», чтобы тот принял «сбалансированное» решение.

Дело в том, что продавец «СИА» «Марафон Групп» является в то же время акционером «Магнита». В конце мая 2018 года «Марафон» приобрел у ВТБ 11,82% акций ритейлера.

В сообщении Prosperity указано, что «СИА» начала терять позиции несколько лет назад, когда перестала быть ведущим фармдистрибьютором в России, а ее доля начала падать, составив 5% в 2017 году, по данным DSM Group. В конце 2015 года, когда Винокуров зашел в «СИА», став ее совладельцем, компания была должна только банкам-кредиторам более 7 млрд рублей.

Бизнес фармдистрибуции очень конкурентен, а его рентабельность по EBITDA варьируется от 1% до 2% в последние годы, приводит Prosperity отчетные данные крупнейшего в России фармдистрибьютора «Протек», на которого приходится 18% рынка.

«Нет никакой нужды в покупать дистрибьютора, брать на себя его расходы, содержать команду и нести риски неплатежей от других аптечных сетей», — недоумевают в Prosperity, говоря о планах «Магнита» по развитию аптечной розницы. Можно договариваться с поставщиками напрямую и работать с действующими дистрибьюторами, как остальные сети, указывают в фонде.

«СИА Групп» входит в субхолдинг «Марафон Групп» «Марафон «Фарма», основанный в 2017 году Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, позже их партнером стал Андрей Тясто. Он включает также аптечную сеть «Мега Фарм», доли заводов «Синтез», «Биоком», «Бентус Лаборатории», «Форт».

Раньше предполагалось, что до 49% «СИА Групп» отойдет «Ростеху» в рамках безденежной сделки по объединению фармацевтических активов с «Марафон Групп», которая должна была взамен получить блокпакет в «дочке» «Ростеха» «Нацимбио». Но сегодня стороны сообщили, что «СИА» вышла из периметра сделки. Официальная причина: логистические мощности дистрибьютора оказались «избыточны» для обеспечения потребностей «Нацимбио».

Пока у «Магнита» — 51 аптека рядом со своими магазинами на юге страны. Раньше планировалось открыть несколько тысяч таких точек, но развитие аптечного направления приостановили на фоне падения показателей группы.

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