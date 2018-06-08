Штат аптечной сети «Ригла» достиг 10 тысяч сотрудников

Штат аптечной сети «Ригла» достиг 10 тыс. сотрудников. Только за последние три года численность работников аптечной сети выросла на 58% – с более 6 тыс. человек в начале 2015 г. до 10 тыс. на 1 июня 2018-го. Динамика связана прежде всего с органическим развитием компании: за последние пять лет количество аптек «Ригла» увеличилось более чем в два раза: с 992 точек на конец 2013 г. до более 2 тыс. на конец 2017 г.

«Компания «Ригла», которая работает и занимает лидирующие позиции на розничном рынке 16 лет, гарантирует сотруднику уверенность в завтрашнем дне. Масштаб представленности и динамика ее развития открывают серьезные перспективы карьерного роста как внутри отдельной аптеки – от первостольника до директора, так и в рамках сети. У нас действует программа «Карьера», в которой может принять участие каждый сотрудник. Кандидаты проходят обучение, получают соответствующие сертификаты, после итогового собеседования мы предлагаем им вакансию. «Ригла» активно поддерживает развитие своих сотрудников, оплачивает их сертификацию и аккредитацию. Кроме того, есть возможность подобрать работу рядом с домом, особенно в больших городах, и рассмотреть разные варианты графика. Отдельно отмечу, что у нас действует прозрачная система формирования оплаты труда: каждый работник может в режиме онлайн контролировать свою премиальную составляющую, общую сумму заработка за каждый месяц. «Ригла» заняла первое место среди аптечных сетей и второе место среди всех компаний в отрасли фармацевтики и медицины в рейтинге работодателей по версии hh.ru!», – рассказала заместитель генерального директора аптечной сети «Ригла» по управлению персоналом Ольга Котельникова.

Справочно:

Аптечная сеть «Ригла» представляет розничный сегмент Группы компаний «Протек». По результатам I квартала 2018 г. сеть насчитывает 2118 аптек в 50 регионах России. Компания развивает три формата аптек: фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и дискаунтеры «Живика».

В аптеках «Будь здоров!» действует программа лояльности «Аптечный кошелек». В 2017 г. программа стала лауреатом премии Loyalty Awards Russia в номинации «Лучшая программа лояльности на основе пластиковых карт». В фарммаркетах «Ригла» действует программа лояльности «пРИГЛАшаем», основанная на прогрессивной шкале накопления бонусов за покупки.

Выручка сети за 2017г., по данным аудированной финансовой отчетности ГК «Протек», составила 50 222 млн руб.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

«Фармацевтический вестник»