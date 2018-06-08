Путину пожаловались на сложности в регистрации медизделий

Руководитель комплекса НБИКС-природоподобных технологий Курчатовского института Юлия Дьякова в ходе прямой линии 7 июня рассказала Президенту России Владимиру Путину о слишком долгой процедуре сертификации новых технологий, в том числе в области медицины.

«Очень длительная, очень сложная процедура сертификации, она может затягиваться на годы. В то время как у наших зарубежных конкурентов она занимает 1,5–2 месяца, – посетовала Дьякова. – Также, нам кажется, было бы важным часть денег, которые государство тратит целевым образом на закупку медицинских изделий, тратить на разработку наших, российских изделий».

Сотрудники Курчатовского института представили президенту новую технологию напыления полимерных волокон для защиты раны или ожога от заражения, потери влаги, внешних воздействий на время транспортировки пациента до медучреждения.

По словам начальника отдела нанобиоматериалов и структур Курчатовского НБИКС-центра Тимофея Григорьева, подобная технология может использоваться и при операциях на внутренних органах, при которых каркас из волокон помещается в организм, а потом зарастает клетками и разлагается.

В ответ на это Путин пообещал ученым поддержку в сертификации и выводе на рынок новых биотехнологий.

В апреле 2018 года стало известно, что количество выданных Росздравнадзором регудостоверений на медизделия впервые сократилось за последние четыре года. В 2017 году регулятор зарегистрировал 1 403 медизделия, что на 62 единицы меньше, чем в 2016-м. Участники рынка связывают это с усложнением процедуры сертификации.

vademec