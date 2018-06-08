В Коми осуждена бывшая зам. главврача больницы, получавшая взятки от поставщиков лекарств

Ухтинский городской суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного врача Ухтинской городской больницы № 1. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий), сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Установлено, что с августа 2013 г. по март 2017 г. заместитель главного врача по лекарственному обеспечению Ухтинской горбольницы № 1 получала от представителей фирм, занимающихся поставкой лекарственных препаратов, незаконные денежные вознаграждения. В обмен за это она лоббировала интересы данных компаний при выборе контрагентов по поставке товаров для обеспечения нужд больницы. Помимо взяток на сумму свыше 400 тыс. руб., которые перечислялись на ее карту и карту подставного лица, ей в качестве подарка также был передан кондиционер.

«Суд приговорил женщину к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года 6 месяцев. Кроме того, судом конфискована сумма полученной взятки в размере свыше 600 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.

«Фармацевтический вестник»