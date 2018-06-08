Takeda заключила кредитное соглашение для финансирования сделки по приобретению Shire

Японская фармацевтическая компания Takeda заключила кредитное соглашение на сумму 7,5 млрд долл. (5,6 млрд фунтов стерлингов) с рядом финансовых институтов в целях частичного финансирования сделки по приобретению ирландской фармкомпании Shire, сообщает City A.M.
В большей степени финансирование предоставят японские банки MUFG, Mizuho и Sumitomo Mitsui Banking Corporation. В кредитное соглашение также вовлечен американский банк J.P. Morgan Chase Bank.
Takeda объявила о приобретении Shire 8 мая 2018 г. Сделка подлежит одобрению акционерами обеих компаний. В случае успеха акционеры Shire будут владеть половиной акций объединенной компании.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»