DSM Group: за I квартал для льготников закуплены лекарства на сумму 14,6 млрд рублей

По данным аудита льготного лекарственного обеспечения фармацевтического рынка России (ОНЛС и ВЗН), проводимого DSM Group, за I квартал 2018 года по программе ЛЛО было закуплено 18,1 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 14,6 млрд рублей, что на 53,8% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, в стоимостном выражении и на 20,6% меньше в натуральном.

В 2017 году Правительство РФ утвердило бюджет, согласно которому впервые затраты по программе «7 нозологий» сократились. Правительство планирует начать экономить средства за счет импортозамещения, что оказало достаточно серьезное влияние на сокращение объемов закупок как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Бюджет программы ВЗН в 2018 году не увеличится, несмотря на предполагаемый рост числа пациентов в регистре (8-15% ежегодно), и составит 43,61 млрд рублей. Причем такой же объем предусмотрен и на 2019-2020 годы.

Итак, в I квартале 2018 года на препараты, которые входят в список «7 нозологий», было затрачено 3,1 млрд рублей, что на 82,4% меньше, чем в январе-марте 2017 года. В натуральном выражении объем приобретенных лекарственных препаратов за первые 3 месяца 2018 составил 264,8 тыс. упаковок (в сравнении с аналогичным периодом 2017 года закупки сократились на 75,3%).

Политика импортозамещения, активно реализуемая правительством в последние годы, отразилась и на структуре закупок медикаментов по происхождению. Российским компаниям удалось значительно укрепиться на рынке как в программе ВЗН, так и в льготном лекарственном обеспечении в целом. За год доля отечественных препаратов из перечня высокозатратных нозологий выросла на 8,8% до 42,2% в рублях и на 2,4% до 28,2% в упаковках. Несомненно, очень большую роль в таком скачке доли на рынке российских компаний сыграло переключение в закупках МНН флударабин с импортного препарата «Флутотера» на препарат «Флидарин» («Натива»). Доля «Нативы» в поставках «Флударабина» выросла с 34,2% до 92,3% в стоимостном выражении. Но в общем из-за сокращения финансирования реализации программы объем закупок как отечественных, так и импортных препаратов снизился. Падение лекарственных препаратов, производимых за рубежом, было более существенное: 84,7% в стоимостном и 76,1% в натуральном выражении. Закупки лекарств отечественного производства также сократились: 77,8% в рублях и 73,0% в упаковках.

В целом по программе льготного лекарственного обеспечения в I квартале 2018 года доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении составила 67,6% против 62,8% в январе-марте 2017 года. У зарубежных препаратов более высокая стоимость (одна упаковка препарата импортного производства обходилась государству при закупке в 1713,1 рубля, в то время, как российские лекарственные средства стоили в 4,6 раза дешевле: лишь 370,7 рубля). В результате такой значительной разницы в цене импортные компании опередили отечественные по объему закупок в стоимостном выражении (68,9% против 31,1%).

«Фармацевтический вестник»