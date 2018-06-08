Ростовского предпринимателя осудили за нелегальную продажу 8 тысяч упаковок Трамадола

Арбитражный суд Ростовской области привлек к ответственности индивидуального предпринимателя, который нелегально доставил в одну из аптек Ростова 8 тысяч упаковок Трамадола, подлежащего предметно-количественному учету (ПКУ). Нарушитель заплатит всего 4 тысячи рублей штрафа.

О махинациях с продажами Трамадола в Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области сообщил один из официальных поставщиков лекарства. Проверка подтвердила факт незаконного оборота препарата. По своему действию Трамадол сравним с наркотиком, разрешен к распространению только по рецепту особой формы и подлежит ПКУ. В результате по решению арбитража предприниматель заплатит штраф порядка 4 тысяч рублей. Но, вероятно, на этом история не закончится.

Как сообщили в пресс-службе ростовского Росздравнадзора, делом заинтересовался наркоконтроль, поэтому статью преступления, возможно, удастся переквалифицировать.

Ранее власти Москвы определили список из 300 аптек, в которых полиция проверит соблюдение правил отпуска наркотических и сильнодействующих препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. В апреле 2018 года, на первом этапе этого антинаркотического рейда, полиция обыскала 38 розничных точек сети «Дежурные аптеки» и обнаружила признаки незаконного сбыта Трамала, Трамадола и Лирики. Возбуждено восемь уголовных дел по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Одновременно Минздрав РФ по поручению вице-премьера Ольги Голодец начал подготовку законопроекта об изменениях в ст. 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». Уведомление об этом опубликовано 23 мая на regulation.gov.ru. Законопроект призван обеспечить «декриминализацию деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности».

Источник: Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области

vademec