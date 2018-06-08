Фармпроизводители пожаловались, что отечественные ЛП не включаются в стандарты лечения

Централизованные закупки препаратов для лечения орфанных заболеваний могут начаться с 2019 года, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с представителями фармацевтической отрасли в Санкт-Петербурге.

«Я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение по централизации закупок препаратов для лечения орфанных заболеваний, государство возьмет на себя эти полномочия. Только при таком условии можно делать централизованные закупки, снижать цены, проводить определенную политику — что закупать, у кого закупать, поддерживать отечественных производителей. Эти полномочия планируется изъять у регионов. Я надеюсь, в этом году решение будет принято, с 2019 года начнется новая жизнь», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что Совет Федерации держит этот вопрос на контроле.

Из федерального бюджета в РФ финансируются лекарства для лечения заболеваний, входящих в федеральную программу «Семь нозологий», еще 24 нозологии — ответственность регионов. Ранее в Минздраве объяснили, что по трем заболеваниям из этих 24 видов лечение каждого больного ежегодно обходится региону в сумму, приблизительно равную 100 млн рублей.

На совещании с руководителями компаний-лидеров российской фармацевтической отрасли Валентина Матвиенко обсудила вопросы развития фармацевтической индустрии.

Представители отрасли пожаловались, что отечественные препараты не включаются в стандарты лечения. В ответ на это она предложила создать перечень отечественных лекарств, которые не включены в стандарты лечения Минздравом, но при этом доказали свою эффективность, чтобы они в дальнейшем использовались медиками.

Спикер Совета Федерации также обратила внимание на то, что нужно пресекать факты использования импортных аналогов в медицинских учреждениях, когда есть соответствующие отечественные лекарства. «Наши вакцины ничем не хуже», — сказала она.

При этом Матвиенко отметила, что российские производители лекарств должны обеспечивать не только качество не хуже, чем у импортных препаратов, но и конкурентную цену.

gmpnews