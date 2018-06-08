Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I квартала 2018 года

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1 квартала 2018 г.

В начале текущего года российский фармрынок уверенно перешагнул неуверенный период стагнации и перешёл к падению. Если ранее это происходило в отдельных секторах рынка, то динамику неизменно вытаскивала розница. Сейчас же спад фиксируется уже в сфере фармритейла, а это порядка 70% российского фармрынка, так что последствия на себе будут ощущать абсолютное большинство участников системы товародвижения.

Причём в отрасли и без этого проблем хватало:

в рознице накоплены значительные долги, высокая доля невозвратов;

в полный рост стоит проблема «псевдодистрибуции»;

кроме того, ритейл активно консолидируется, а консолидируясь, ведёт себя всё более «нагло» по отношению к поставщикам, хотя бы в отношении требования увеличения сроков отсрочки платежей.

Оптовики, естественно, реагируют, причём сейчас накал страстей в отрасли таков, что речь уже идёт не только о требовании дополнительных гарантий возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии), но и мерах по приостановлению оплаты поставщикам (компаниям-производителям) в случае достижения порогового объёма стоков по конкретным продуктам. Производитель эту недвусмысленную «обратную связь» получил, так что сейчас абсолютное большинство крупных компаний, с одной стороны сократили объёмы поступления товара на рынок, понимая, что иначе образовавшийся на рынке «хвост» уже не рассосётся, с другой стали более сговорчивы с дистрибьюторами в обсуждении планов продаж.

Есть, правда, мнение, что осознание пришло поздновато и проблема в том или ином виде всё же перейдёт в острую фазу. Да и решить её до конца можно только после кардинального пересмотра порядка взаимоотношений производителя с розницей. В этой связи отказ «Ростеха» от покупки «СИА Интернейшнл» и возможная продажа оной «Магниту» выглядят вполне закономерно.

Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1 кв. 2018 г.

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, % 1 кв. 2018 1 кв. 2017 1 Протек* Москва 18,8 19,0 2 Катрен Новосибирск 18,1 15,5 3 Пульс Химки 16,9 14,9 4 Фармкомплект Н. Новгород 4,7 3,9 5 ФК Гранд Капитал Москва 4,3 2,8 6 СИА Интернейшнл* Москва 4,2 4,5 7 БСС С.-Петербург 4,0 3,7 8 Биотэк* Москва 3,0 2,6 9 Р-Фарм Москва 2,6 3,3 10 ПрофитМед Москва 2,2 1,6 11 Авеста Фармацевтика Москва 1,9 0,9 12 Медэкспорт* Омск 1,7 1,6 13 Годовалов Пермь 1,3 1,1 14 Агроресурсы Кольцово 1,3 1,1 15 Евросервис Москва 1,2 1,2 *экспертная оценка Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

gmpnews