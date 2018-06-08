Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I квартала 2018 года

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1 квартала 2018 г.
В начале текущего года российский фармрынок уверенно перешагнул неуверенный период стагнации и перешёл к падению. Если ранее это происходило в отдельных секторах рынка, то динамику неизменно вытаскивала розница. Сейчас же спад фиксируется уже в сфере фармритейла, а это порядка 70% российского фармрынка, так что последствия на себе будут ощущать абсолютное большинство участников системы товародвижения.
Причём в отрасли и без этого проблем хватало:
- в рознице накоплены значительные долги, высокая доля невозвратов;
- в полный рост стоит проблема «псевдодистрибуции»;
- кроме того, ритейл активно консолидируется, а консолидируясь, ведёт себя всё более «нагло» по отношению к поставщикам, хотя бы в отношении требования увеличения сроков отсрочки платежей.
Оптовики, естественно, реагируют, причём сейчас накал страстей в отрасли таков, что речь уже идёт не только о требовании дополнительных гарантий возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии), но и мерах по приостановлению оплаты поставщикам (компаниям-производителям) в случае достижения порогового объёма стоков по конкретным продуктам. Производитель эту недвусмысленную «обратную связь» получил, так что сейчас абсолютное большинство крупных компаний, с одной стороны сократили объёмы поступления товара на рынок, понимая, что иначе образовавшийся на рынке «хвост» уже не рассосётся, с другой стали более сговорчивы с дистрибьюторами в обсуждении планов продаж.
Есть, правда, мнение, что осознание пришло поздновато и проблема в том или ином виде всё же перейдёт в острую фазу. Да и решить её до конца можно только после кардинального пересмотра порядка взаимоотношений производителя с розницей. В этой связи отказ «Ростеха» от покупки «СИА Интернейшнл» и возможная продажа оной «Магниту» выглядят вполне закономерно.
Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1 кв. 2018 г.
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
|1 кв. 2018
|1 кв. 2017
|1
|Протек*
|Москва
|18,8
|19,0
|2
|Катрен
|Новосибирск
|18,1
|15,5
|3
|Пульс
|Химки
|16,9
|14,9
|4
|Фармкомплект
|Н. Новгород
|4,7
|3,9
|5
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|4,3
|2,8
|6
|СИА Интернейшнл*
|Москва
|4,2
|4,5
|7
|БСС
|С.-Петербург
|4,0
|3,7
|8
|Биотэк*
|Москва
|3,0
|2,6
|9
|Р-Фарм
|Москва
|2,6
|3,3
|10
|ПрофитМед
|Москва
|2,2
|1,6
|11
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,9
|0,9
|12
|Медэкспорт*
|Омск
|1,7
|1,6
|13
|Годовалов
|Пермь
|1,3
|1,1
|14
|Агроресурсы
|Кольцово
|1,3
|1,1
|15
|Евросервис
|Москва
|1,2
|1,2
|*экспертная оценка
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов