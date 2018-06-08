Валентина Матвиенко оценила инновационность компании BIOCAD

8 июня 2018 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетила научные лаборатории и производство биотехнологической компании BIOCAD, расположенные в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» (ОЭЗ, площадка «Нойдорф»). Вместе с делегацией, состоящей из представителей петербургского химико-фармацевтического кластера, Валентина Ивановна ознакомилась с последними разработками компании в научных лабораториях и осмотрела производственный комплекс по выпуску препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний биотехнологической компании.

Валентина Матвеенко оценила масштаб проводимых в лабораториях BIOCAD разработок, а также провела мини-совещание с представителями петербургского кластера:

«Фармацевтическая отрасль – одна из наиболее наукоемких, инновационных и прогрессивных в стране, способная дать импульс модернизации страны, развитию ее экономики и промышленности. И мы видим, что в Петербурге сложился один из самых сильных кластеров, сложился самым естественным образом, поскольку здесь и развитые медицинские и диагностические учреждения, образовательные структуры, пациентские организации. Особенно отрадно было видеть как вы взаимодействуете друг с другом, создаете партнерства, организовываете кафедры и магистерские программы. Пример компании BIOCAD показал нам, как молодая компания, не имеющая многовековой истории, в короткий срок может выйти на уровень инновационного производства. У нашей страны большой потенциал, пока еще до конца нереализованный, стать ведущим игроком на мировом фармацевтическом рынке».

В период своего губернаторства Валентина Матвиенко пригласила биотехнологическую компанию участвовать в петербургском фармкластере. Со временем головной офис BIOCAD переехал в Санкт-Петербург, а на территории ОЭЗ началось строительство R&D центра и производственного комплекса.

«Вы правы, мы не действуем в терминах конкурентной борьбы, скорее, в духе решения коллективных задач, — рассказал Дмитрий Морозов, генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD. – И первой задачей для нас является обеспечить российских пациентов эффективными препаратами, обеспечить их безопасность и независимость от поставок иностранных компаний. Безусловно, мы говорим о препаратах, прежде всего, высокого качества и по более низкой цене, чем нам предлагают наши зарубежные партнеры. Такое производство, безусловно, требует инвестиций. В разработку препаратов и обновление производственных и исследовательских мощностей мы ежегодно вкладываем около 20% от продаж. В ближайшие годы мы выйдем на показатель в 10 млрд рублей. Но при этом мы рассчитываем и на поддержку со стороны государства, на обеспечение преференциями отечественных производителей полного цикла».

После экскурсии главы компаний BIOCAD, Герофарм, Генериум, Нанолек, Полисан, АО ОЭЗ «Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета за круглым столом обсудили состояние отрасли, основные тенденции развития петербургского фармацевтического кластера, подвели итоги своей деятельности. У каждой из компаний есть значительные достижения за последнее десятилетие, которыми они поделились с Валентиной Матвиенко.

Ранее R&D центр в Особой экономической зоне посещали Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (2014 год), а также Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев (2016). Главы государств осмотрели лаборатории центра после открытия первого научно-исследовательского комплекса по разработке инновационных лекарственных препаратов передовой терапии, так называемых ЛППТ. В настоящее время компания завершает в ОЭЗ строительство научно-производственного центра площадью 24 000 кв.м.

Продуктовый портфель компании состоит из 47 лекарственных средств, 40 из которых находятся на стадии разработки. Большинство из них являются оригинальными препаратами. Компания специализируется на производстве лекарственных средств для терапии онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Помимо производственных линий в Санкт-Петербурге, BIOCAD располагает двумя заводами в селе Петрово-Дальнее Московской области.

gmpnews