Производители вносят предложения по развитию экспортного потенциала российского лекарственного рынка

Минпромторг в рамках разработки стратегии «Фарма-2030» призывает участников рынка направлять конкретные предложения по улучшению ситуации с экспортом лекарств. Коммерческий директор компании «Полисан» Дмитрий Борисов в беседе с «ФВ» озвучил инициативы, которые уже направлены в ведомство.

По его мнению, необходимо вернуть программу поддержки экспорта в части возмещения процентной ставки по затратам на производство препаратов на зарубежные рынки. Эксперт отметил, что не так давно такая программа уже была, но ее отменили в 2013 году.

Среди других мер он выделил компенсацию транспортных затрат при экспорте ГЛС и субстанций, произведенных на территории РФ. Кроме того, по словам собеседника «ФВ», необходимо участие торговых представительств РФ за рубежом с целью лоббирования интересов российских фармацевтических компаний, да и всего бизнеса.

«Хорошим импульсом для экспорта, конечно, стала бы отмена санкций и нормализация отношений с Украиной», – добавил г-н Борисов. Для российских компаний этот рынок занимает первое место по экспорту, однако предсказать будущее российско-украинских отношений непросто. Скорее всего, о развитии экспорта в этом случае можно говорить разве что с точки зрения далекой перспективы, резюмировал собеседник «ФВ».

По мнению президента компании «Акрихин» Дениса Четверикова, в совершенствовании экспортного направления можно выделить две составляющие – регуляторную и коммерческую.

Так, с точки зрения регуляторики, по его мнению, «желательно обеспечить субсидирование клинических исследований специально под регистрацию отечественных препаратов на экспортных рынках и внедрить CTD* формат как обязательный стандарт для регистрации в России».

«С коммерческой точки зрения надо обеспечить за счет государства страхование дебиторской задолженности по экспортным поставкам, – считает г-н Четвериков. – Такая практика существует, например, в Индии и Израиле».

*CTD — Common Technical Documentation – общий технический документ.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»