Эксперт: принятие решения о сроках маркировки БАД и фармсубстанций ожидается в августе

По словам эксперта, вопрос, связанный с процессом маркировки БАД и АФС, не должен тревожить фармсообщество.

«Принятие решений относительно сроков и порядка маркировки БАД и активных фармсубстанций мы ожидаем в августе. Относимся к этому крайне положительно. Без решения вопроса с маркировкой субстанций всю ценность системы мы не получим», – пояснил он.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»