Johnson & Johnson получила предложение о покупке подразделения LifeScan

Американская компания Johnson & Johnson объявила получение предложения от частной инвестиционной компании Platinum Equity о приобретении своего подразделения LifeScan примерно за 2,1 млрд долл., сообщает CNBC.

В 2017 г. объем продаж подразделения, специализирующегося на производстве глюкометров, составил около 1,5 млрд долл.

Johnson & Johnson должна принять предложение до 15 июня, если срок не будет продлен. Если предложение будет принято в указанный срок, сделка может быть завершена уже к концу текущего года.

Как отметил исполнительный директор и председатель совета директоров Platinum Equity Tom Горес, это очень важный актив для компании.

В 2017 г. Johnson & Johnson приступила к рассмотрению стратегических альтернатив для ряда противодиабетических активов, в т.ч. LifeScan, Calibra Medical и Animas. В октябре прошедшего года компания объявила о закрытии Animas и уходе с рынка инсулиновых помп. Пациентам было рекомендовано перейти на изделие компании Medtronic.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»