Eli Lilly и AstraZeneca прекращают клинические исследования по препарату lanabecestat

Компании Eli Lilly и AstraZeneca объявили о прекращении клинических исследований III фазы по препарату lanabecestat для лечения болезни Альцгеймера (БА) после того, как независимый Комитет по мониторингу данных (DMC) определил, что исследования этого ингибитора бета-секретазы (BACE) едва ли достигнут конечных первичных точек, сообщает FirstWord Pharma. В компаниях отметили, что рекомендации DMC о досрочном прекращении КИ не связаны с проблемами безопасности исследуемого препарата.

По информации компаний, прекращены будут как КИ AMARANTH, в котором применение препарата изучили у пациентов с ранними стадиями БА, так и DAYBREAK-ALZ, в котором препарат исследовали у пациентов с умеренной степенью деменции при БА. Кроме того, будет также прекращено дополнительное КИ AMARANTH. Руководитель исследовательского подразделения Lilly Research Labs Дэниел Сковронски высказал «глубокое разочарование» по поводу такого исхода, отметив, что болезнь Альцгеймера представляет одну из сложнейших проблем современности.

Eli Lilly и AstraZeneca заключили соглашение о партнерстве в 2014 г. для разработки и коммерциализации lanabecestat, при этом первая осуществляла клинические исследования. По условиям соглашения, AstraZeneca должна была отвечать за производство препарата, ранее известного под кодовым названием AZD3293.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»