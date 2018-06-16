Больные иммунодефицитом в Подмосковье пожаловались на недоступность лекарства

Пациенты с первичным иммунодефицитом в Московской области три месяца не получают инъекции иммуноглобулина. Почти все проведенные в этом году тендеры на его закупку не состоялись из-за отсутствия заявок от поставщиков.

По словам вице-председателя организации «Общество пациентов с первичным иммунодефицитом» Виолетты Кожеревой, больные в Подмосковье не получают иммуноглобулин с февраля. В Московской области около 50 таких больных, нуждаются в препарате 25 человек, остальные пока используют остатки, которых должно хватить на месяц. Они подали жалобы в подмосковный Минздрав, в больницы, где проходят лечение, в Росздравнадзор и прокуратуру.

Страдающие этим заболеванием должны ежемесячно проходить заместительную терапию и вводить инъекции иммуноглобулина. Отсутствие иммуноглобулина сказывается на самочувствии больных – один из них был госпитализирован с осложнением, но и в больнице препарата не оказалось.

Самостоятельно закупать препарат слишком дорого. По словам Кожеревой, 2,5 мл иммуноглобулина стоят 5–10 тысяч рублей.

Из пяти объявленных в 2018 году аукционов Минздрава Московской области на закупку иммуноглобулина не состоялись четыре, на 20,3 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок. Начальная цена – 1,25 рублей за миллиграмм, только в одном случае она была в 3,5 раза выше – этот аукцион состоялся, победила компания «Медипал-онко».

«В соответствии с законодательством, при расчете цены за 1 миллиграмм было выбрано минимальное значение. Информация о выходе на торги со стоимостью, заниженной в сто раз, не соответствует действительности», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минздрава Московской области.

В ведомстве утверждают, что аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В июне 2018 года планируется повторное размещение заявки на поставку препарата. После закупки препарат будет незамедлительно направлен в аптечные учреждения для обеспечения льготных категорий граждан, пояснили в пресс-службе. Для обеспечения граждан необходимым препаратом Министерством здравоохранения Московской области был проведен аукцион и закуплен аналог препарат Габриглобин-IgG.

В 2018 году в нескольких регионах пациенты с ВИЧ пожаловались на перебои с поставками диагностических реагентов для проведения анализов.

Источник: РИА Новости

vademec