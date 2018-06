GMP – соответствие производства и системы качества высоким европейским стандартам Минздрав Подмосковья проверит жалобы на нехватку иммуноглобулина » Миллиардер Дмитрий Рыболовлев вложил $500 млн в американские биотехнологические стартапы Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев вложил более $500 млн в американский фонд Apple Tree Partners, специализирующийся на инвестициях в биотехнологию и медицину. Об этом пишет сайт The Bell со ссылкой на собственные источники. Apple Tree Partners владеет компаниями, которые разрабатывают онкопрепараты, лекарства от бронхиальной астмы, лекарственной опиоидной зависимости, офтальмологических и генетических заболеваний. Общий объем инвестиций фонда – $1,5 млрд, из них, по данным The Bell, около $500 млн – средства Дмитрия Рыболовлева. Дмитрий Рыболовлев – возможный фигурант расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. Об этом летом 2017 года сообщало агентство Bloomberg. По данным агентства, Мюллер изучал покупку Рыболовлевым особняка Дональда Трампа в Палм-Бич в 2008 году. Сумма сделки на тот момент была рекордной – $95 млн, тогда как Трамп заплатил за него в 2004 году $41 млн. Результатов расследования Мюллера пока нет. После продажи «Уралкалия» в 2010-2011 годах Рыболовлев приобрел футбольный клуб Monaco и греческие острова, ранее принадлежавшие миллиардеру Аристотелю Онассису. Дмитрий Рыболовлев давно интересуется медициной и инвестировал в биотехнологические компании в Швейцарии, писали «Ведомости» в 2006 году. В рейтинге 200 богатейших российских бизнесменов, по версии Forbes, Рыболовлев в 2018 году занял 18-е место с состоянием $6,8 млрд. Другой фигурант списка Forbes владелец «Р-Фарма» Алексей Репик в конце 2014 года создал совместно с Российской венчурной компанией (РВК) венчурный фонд для инвестиций в сфере медицинских технологий – «РусБио Венчурс». Находящийся под управлением «РусБио Венчурс» фонд RBV Capital в 2016-2017 годах разместил ряд инвестиций в том числе и в США – например, вложился в американскую биотехнологическую компанию Bonti. В 2015 году венчурный фонд InVenture Partners, принадлежащий российским предпринимателям Сергею Азатяну и Антону Иншутину, инвестировал в телемедицинский проект American Well в обмен на миноритарный пакет в проектной компании. В том же году фонд Health Square Fund под управлением Atem Capital, основанной Антоном Гопкой, привлек $100 млн инвестиций, чтобы вложить их в 20 американских проектных компаний, которые занимаются разработкой лекарств и медизделий. Источник: The Bell vademec