Пятигорский МФИ лидирует среди вузов по числу бюджетных мест по специальности «Фармация»

Пятигорский медико-фармацевтический институт 18 июня начал набор студентов. В частности, в этом году количество бюджетных мест по специальности «Фармация» остается прежним – 250. Эта самая большая среди российских вузов квота на эту специальность.

Стоит отметить, что в 2017 г. конкурс на бюджетные места по этой специальности составил более трех человек на место.

После 5 лет обучения выпускнику присваивается квалификация «провизор».

«Профессия провизора позволяет не только работать в аптеке за «первым столом». Наши выпускники могут возглавлять аптечные учреждения, работать на фармацевтических производствах, заниматься контролем качества лекарственных препаратов и фармацевтических товаров в специализированных лабораториях, а также стать медицинскими представителями ведущих международных и отечественных фармкомпаний и дистрибьюторов, — поясняет директор Пятигорский медико-фармацевтического института (ПМФИ) – филиала ВолгГМУ Всеволод Аджиенко. Новые возможности перед студентами и выпускниками ПМФИ открывает и начавший работу на базе головного вуза Научный центр инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством».

ПМФИ проводит подготовку по шести специальностям высшего образования с присвоением соответствующих квалификаций: «Фармация» (провизор), «Лечебное дело» (врач общей практики), «Медицинская биохимия» (врач-биохимик), «Стоматология» (врач-стоматолог общей практики), «Специальное (дефектологическое) образование» (логопедия) (академический бакалавр) и «Менеджмент» (в сфере здравоохранения) (прикладной бакалавр).

Дата окончания приема документов на специальности высшего образования – 26 июля.

«Фармацевтический вестник»