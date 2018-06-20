Роспотребнадзор подтвердил в суде нехватку вакцин в ЕАО

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Еврейской автономной области (ЕАО) выиграло дело против местного Управления здравоохранения в Биробиджанском районном суде. Иск был связан с недостатком вакцин в региональных больницах.

Из материалов судебного дела следует, что правительство ЕАО не принимало меры к тому, чтобы в медицинских учреждениях было достаточно вакцин.

Суд постановил в срок до 1 октября 2018 года обеспечить девять областных больниц медицинскими препаратами, предназначенными для вакцинопрофилактики сибирской язвы, туляремии, менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции и ветряной оспы. До 31 декабря 2018 года власти должны организовать поставки вакцин от клещевого вирусного энцефалита.

Перебои с поставками вакцин в регионах случаются регулярно. Например, в мае 2018 года губернатор Максим Решетников на заседании правительства Пермского края объявил выговор министру здравоохранения Дмитрию Матвееву. Жители региона жаловались на отсутствие вакцин от энцефалита.

Источник: Биробиджанский районный суд ЕАО

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