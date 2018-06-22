В Британии 450 пациентов умерли из-за необоснованно прописанных обезболивающих

Независимая комиссия, созданная для проверки смертности в больнице английского города Госпорт, обнаружила, что с 1989-го по 2000 год в медучреждении скончались не менее 456 пациентов, которым без надобности назначили сильнодействующие обезболивающие препараты.

Погибшие – пожилые люди, многие прибыли в медучреждение на реабилитацию после операций. Кроме того, среди таких пациентов были и онкологические больные с заболеваниями в терминальной стадии, действительно нуждающиеся в обезболивании.

По данным BBC, еще как минимум 200 пациентов могли умереть из-за приема безосновательно назначенных опиоидов, но их истории болезни не сохранились.

Комиссия охарактеризовала ситуацию в больнице как узаконенное пренебрежение человеческой жизнью, но было ли это сделано из злого умысла, не уточняется.

Ответственность за случившееся члены комиссии возлагают на уже вышедшую на пенсию доктора Джейн Бартон, но и руководитель клиники, и медсестры были в курсе происходящего.

Газета The Guardian выяснила, что пациентам вводили с помощью шприцевой помпы диаморфин. После этого, как сообщила одна из медсестер, пациенты умирали.

При этом местная полиция расследовала три случая смерти пациентов больницы, но виновных не нашла.

Источник: BBC

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