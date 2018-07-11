Bristol-Myers Squibb выставила на продажу французский OTC-бизнес

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb пригласила экспертов из банков Deutsche Bank и Jefferies с целью найти покупателей на французский безрецептурный бизнес Upsa, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Сумма потенциальной сделки может составить до 1,5 млрд евро (1,8 млрд долл.). По мнению источников, аукцион стартует после окончания лета.

Upsa производит и продает такие известные бренды, как Dafalgan, Efferalgan и Fervex.

В 2017 г. объем продаж подразделения составил 425 млн евро. В его штате около 1,5 тыс. сотрудников. Bristol-Myers Squibb получила контроль над Upsa 24 года назад.

Потенциальная сделка с Upsa продолжает тенденцию продажи крупными производителями своих непрофильных бизнесов, чтобы сосредоточить усилия на основных направлениях. Для BMS это, в частности, онкология.

Источники полагают, что Upsa может привлечь интерес со стороны европейских фармкомпаний, поддерживаемых частными инвестиционными фондами. Среди них немецкая Stada, владельцами которой является консорциум частных инвестфондов Bain и Cinven, а также французская Zentiva, принадлежащая частной инвестиционной компании Advent. Не исключено, что с предложениями о приобретении Upsa могут выступить итальянская Recordati, недавно согласившаяся продать контрольный пакет акций американскому инвестфонду CVC, а также американские компании Mylan и Procter & Gamble.

В 2013 г. Bristol-Myers Squibb продала Reckitt Benckiser права на ряд безрецептурных брендов в некоторых странах Латинской Америки, а в 2005 г. Novartis приобрела у BMS права на некоторые препараты в США.

В 2009 г. Bristol-Myers Squibb продала своим инвесторам акции подразделения по производству детского питания Mead Johnson Nutrition.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»