Американская фармкомпания применит блокчейн для обмена онкопрепаратами

Институт технологий американской службы доставки FedEx 6 июля сообщил о заключении партнерского соглашения с фармацевтической компанией Good Shepherd Pharmacy. Совместно они будут разрабатывать проект REMEDI – блокчейн-систему для распределения онкопрепаратов среди больных.

Good Shepherd Pharmacy рассматривает блокчейн как технологию, способную обеспечить безопасный обмен лекарствами между пациентами с онкологическими диагнозами. Система будет работать по следующему принципу: не использованные одними пациентами медикаменты будут поставляться другим нуждающимся, которые самостоятельно не могут их приобрести.

При этом технология блокчейн должна обеспечить безопасность личных медицинских данных пациентов.

«Только в одном штате Теннесси ежегодно выбрасывают лекарства на сумму свыше $10 млн. Блокчейн решит эту проблему. Сотрудники нашего проекта REMEDI будут заниматься передачей ценных препаратов в руки нуждающимся пациентам», – сказал главный исполнительный директор фармкомпании Фил Бейкер.

В апреле 2018 года в Новгородской областной клинической больнице запустили систему мониторинга лекарств на основе технологии блокчейн Ethereum. Это совместный пилотный проект Внешэкономбанка (ВЭБ) и регионального правительства.

В июле 2018 года на Центральной фармацевтической базе Санкт-Петербурга полицейские обнаружили около 2 тысяч упаковок онкологического препарата Ацеллбия с истекшим сроком годности. Стоимость просроченных лекарств, которые в свое время были закуплены на бюджетные средства, составила 120 млн рублей.

Источник: CoinMarket.News

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