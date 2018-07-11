Администрация Трампа заморозила $10 млрд выплат медицинским страховщикам

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила выплаты страховым компаниям по программе всеобщего медицинского страхования Obamacare (официальное название – Affordable Care Act). В администрации ссылаются на февральское решение федерального суда штата Нью-Мексико, который установил, что правительство использует неточную формулу для распределения платежей.

Центры администрирования программ Medicare (для лиц старше 65 лет) и Medicaid (для нуждающихся) сообщили, что это решение коснется $10,4 млрд правительственных выплат по уравнению рисков. Эти платежи предназначены для стабилизации рынка медицинского страхования: правительство собирает деньги у компаний с более здоровыми клиентами и передает тем, у кого они болеют чаще и обходятся дороже.

Центры запросили суд Нью-Мексико пересмотреть свое решение и выразили надежду на скорейшее решение проблемы.

Отказ проводить выплаты страховщикам рассматривают как очередной шаг администрации Дональда Трампа к подрыву Obamacare, по которой сегодня обслуживаются около 20 млн американцев. Отмена Obamacare стала одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа, однако полгода парламентской борьбы закончились ничем: в июле 2017 года 51 голосом против 49 Сенат решил, что закон останется в силе.

После этого Трамп пригрозил прекратить государственные субсидии медицинским страховым компаниям на $8 млрд и перестать оплачивать медицинскую страховку депутатов и сотрудников Конгресса, если законодатели не поддержат закон об отмене Obamacare.

Наконец, в сентябре Министерство здравоохранения и социальных служб США сообщило о сокращении на 90% государственного финансирования рекламы Obamacare.

Источник: Reuters

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