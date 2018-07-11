Парламентарии и участники рынка не видят смысла в сокращении аптек Администрация Трампа заморозила $10 млрд выплат медицинским страховщикам » Сертификат пригодности на фармсубстанцию «Аскорбиновая кислота» китайского производства приостановлен Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила о приостановлении сертификата пригодности на фармацевтическую субстанцию «Аскорбиновая кислота» китайского производства. Как указано в письме Росздравнадзора, Специальным комитетом Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) принято решение от 15.06.2018 о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Аскорбиновая кислота» производства «Хэбэй Вэлком Фармасьютикал Ко.Лтд» (Китай) в связи с запросом держателя сертификата о временной неспособности производить субстанцию в соответствии с установленными требованиями. gmpnews