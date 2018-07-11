Дональд Трамп раскритиковал Pfizer за повышение цен на лекарства

Президент США Дональд Трамп ополчился на фармкомпанию Pfizer и других производителей лекарств после того, как они 1 июля подняли цены на некоторые свои препараты, пишет Reuters. Он заявил, что администрация отреагирует соответствующим образом.

«Pfizer и другим компаниям должно быть стыдно за то, что они повысили цены на лекарства без видимых причин», — написал президент в Twitter.

Министр здравоохранения и социального обеспечения США Алекс Азар на своей странице в Twitter поддержал президента, отметив, что фармкопании перешли все границы и что последуют изменения в политике ценообразования на лекарственные средства.

При этом ни Дональд Трамп, ни Алекс Азар не уточнили, какие именно изменения последуют.

В мае текущего года Президент США заявил, что некоторые фармкомпании в двухнедельный срок объявят о добровольном снижении цен на лекарства. На текущий момент этого не случилось. Дональд Трамп обещал снизить цены на лекарства в ходе своей избирательной кампании.

В начале июля Pfizer повысила отпускные цены на 40 наименований лекарственных препаратов, в т.ч. на препарат для лечения эректильной дисфункции Viagra и противоартритное средство Xeljanz. В отпускных ценах не учитываются предлагаемые производителем скидки.

По словам представителя Pfizer Сэлли Битти, для большинства препаратов отпускные цены остались неизменными. «В продуктовом портфеле компании более 400 наименований лекарственных препаратов и вакцин. Повышение цен коснулось всего 10% от всего ассортимента. На некоторые препараты цены даже снижены», — заявила она. в интервью агентству Reuters.

Pfizer не единственная компания, повысившая цены после того, как Дональд Трамп заявил об обратном. Израильская Teva Pharmaceutical Industries Ltd подняла цены на 14 наименований в июне 2018 г. Regeneron (подразделение Roche) повысила цены на ряд препаратов с 1 июля.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»