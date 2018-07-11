Омская фармацевтическая фабрика распродана по частям из-за миллионных долгов

Конкурсный управляющий «Омской фармацевтической фабрики» Евгений Левченко разместил информацию о распродаже имущества предприятия, признанного банкротом.

Попытки реализовать имущество через аукцион не увенчались успехом, поэтому активы компании стали распродавать посредством публичного предложения.

Самый крупный лот из состава имущества был трехэтажный главный корпус фабрики общей площадью 2488,20 кв. метра, расположенный в Армурском поселке, первоначально его оценили в 24,46 млн рублей. Но потом стоимость упала до 21,23 млн рублей. В итоге здание продали за 4,2 млн рублей.

Одноэтажный гараж в 490,2 кв. метра, находящийся в залоге у АКБ «АК БАРС», — за 2,26 млн рублей.

Склад компании в 784 квадрата приобрели за 2,4 млн рублей, а здание проходной завода за 153 тыс. рублей.

Помимо этого были проданы коммунальные сети, водопровод и канализация за 141,5 тыс. рублей, а автомобиль ГАЗ 2217 за 51,1 тыс. рублей.

Отметим, что «Омскую фармацевтическую фабрику» признали банкротом в апреле 2017 года. Иск с просьбой о финансовой несостоятельности компании подал «Центр питательных смесей» с суммой требований 5,2 млн рублей.

Предприятие также задолжало заводу «ОША», ООО «Рай», «Центрмедстекло», «Московский эндокринный завод» и ФНС России. Всего с «Омской фармацевтической фабрики» требуют 17 млн рублей долгов.

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