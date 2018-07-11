Еще одна екатеринбургская сеть ищет покупателя

Владелец аптечной сети «Благодар» (Екатеринбург) выставил бизнес на продажу. Участники рынка считают, что найти покупателя будет трудно. По общему мнению, заявленная цена слишком высока, а предложение на рынке превышает спрос.

Большая часть аптек «Благодар» работает в арендованных помещениях. Оборот сети – около 30 млн руб. в месяц. Продажей бизнеса занимается посредник. По его словам, собственник расстается с фармритейлом, чтобы финансировать новый проект – производство одноразовой медицинской одежды. Стартовая цена за 17 точек (шесть в Екатеринбурге, остальные – в городах Свердловской области) – 77 млн руб.

Екатеринбургские аптекари, оценившие предложение, говорят, что за такую сумму продать «Благодар» не удастся. Выйти из бизнеса сегодня хотят многие собственники региональных сетей, и потенциальные покупатели выбирают наиболее привлекательные варианты.

С начала года количество поглощений увеличивалось – свой бизнес федеральным игрокам уступили владельцы екатеринбургских сетей «Плант-фарма», «Дешевая аптека», «Фармарт», «Источник здоровья» и «Аптека-Сити». Наблюдатели прогнозировали, что в летний сезон региональные сети, решившие продать бизнес, станут сговорчивее.

Но пока на рынке затишье. Участники рынка отмечают, что задолженность федеральных игроков оптовым структурам растет – поставщики уже начали отказывать им в отгрузке товаров. В таких условиях расширение бизнеса становится не самой главной задачей. А те, у кого с финансами все в порядке, ждут, когда мелкие сети окончательно разорятся.

Фото: автор

Михаил Старков

«Фармацевтический вестник»