Правительство просубсидирует создание нового производства противогриппозных вакцин в Уфе

350 млн. руб. будет направлено из федерального бюджета в текущем году на реконструкцию корпуса №12 для уфимского филиала «Микрогена» – предприятия «Иммунопрепарат». Всего сумма субсидии составит 4,3 млрд руб. Соответствующий проект Постановления Правительства Российской Федерации опубликован на портале regulation.gov.ru. 11 июля – последний день проведения независимой антикоррупционной экспертизы документа.

В случае подписания постановления новое современное производство полного цикла отечественных вакцин от гриппа должно будет появиться в Уфе уже в 2021 году. За четыре года планируется провести реконструкцию и техническое оснащение восьмиэтажного корпуса площадью 20 тысяч кв. м., в котором будет трудоустроено без малого 200 человек.

Корпус №12 был возведен еще в 1991 году, но вплоть до 2015 года оставался объектом незавершенного строительства. Разговоры о необходимости его реконструкции ведутся с 2010 года. В 2014 году данный вопрос получил новое звучание в связи с выпуском опытной партии вакцины «Совигрипп». По данным компании «Микроген», именно ее в том числе планируется производить в модернизированном корпусе.

Введение объекта в эксплуатацию позволит нарастить объемы производства отечественных противогриппозных вакцин до 35 млн. доз в год к 2023 году и увеличить их экспорт до 194 млн. рублей к 2025 году.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»