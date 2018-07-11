Takeda получила одобрение американского регулятора на приобретение Shire

Японская фармацевтическая компания Takeda объявила о том, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) единогласно одобрила сделку по приобретении британской Shire, сообщает PharmaTimes.

Takeda заявила о намерении приобрести Shire в мае 2018 г. В случае успеха, сделка, сумма которой составляет около 46 млрд фунтов стерлингов, станет одной из крупнейших в истории мировой фармотрасли.

Как отметил исполнительный директор Takeda Кристоф Уэбер, объединенная компания имеет все шансы стать глобальным лидером в области разработки лекарственных препаратов для лечения гастроэнтерологических, неврологических, онкологических и орфанных заболеваний, а также в области разработки лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови.

Для завершения сделки необходимо выполнение ряда условий, в т.ч. получение одобрения акционеров обеих компаний.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»