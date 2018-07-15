Два новых лекарственных препарата по программе импортозамещения запустил в производство «Дальхимфарм»

Для расширения производства и выпуска конкурентной продукции на заводе «Дальхимфарм» началась масштабная модернизация.

Только с начала года в приобретение современного оборудования предприятие вложило более тридцати миллионов рублей. Завод является градообразующим, и как заявил исполняющий обязанности мэра Хабаровска Сергей Кравчук, предприятию будет оказываться помощь в поиске новых партнеров для экономического сотрудничества. Шестьдесят наименований препаратов сегодня выпускает завод по программе импортозамещения.

«Мы увеличиваем объемы выпуска нашей продукции и параллельно осваиваем новые препараты, в прошлом году это был мезатон, в этом пентоксифиллин и натрия тиосульфат», — рассказала исполнительный директор ОАО «Дальхимфарм» Ирина Гусева.

Для увеличения производства лекарственной продукции предприятие приобрело упаковочную линию, оборудования для изготовления крупных ампул для магнезии, новокаина, натрия тиосульфата. Сегодня завод отгружает лекарства в западные регионы нашей страны, работает и с зарубежными партнерами. Однако из-за высоких транспортных тарифов пока не может конкурировать с заводами, которые выпускают аналогичные препараты.

«Для того чтобы предприятие работало, надо за него бороться, и я не побоюсь сказать – лоббировать его интересы. Завод только в казну города ежегодно перечисляет около шестидесяти миллионов рублей. Здесь трудятся более девятисот человек – это жители Хабаровска», — заявил Сергей Кравчук.

Для поиска новых партнеров для экономического сотрудничества в сентябре этого года состоится «Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка». На ней будет представлена продукция, которая, по словам специалистов хабаровского «Дальхимфарма», может заинтересовать как отечественные, так и зарубежные компании.

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