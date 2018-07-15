Gedeon Richter приобрела права на производство и продвижение препарата «Бемфола»

Компания Gedeon Richter объявила о приобретении прав на интеллектуальную собственность, исследования, а также соответствующие данные и документацию на препарат «Бемфола» / Afolia для использования на территории США у швейцарской корпорации Fertility Biotech.

«Бемфола» / Afolia — препарат, содержащий рекомбинантный фолликулостимулирующий гормон (r-hFSH).

30 июня 2016 года компания Gedeon Richter приобрела швейцарскую биотехнологическую компанию Finox Holding, специализирующуюся на разработке и коммерциализации инновационных и рентабельных лекарственных средств в области женского репродуктивного здоровья. Таким образом компания получила права на препарат «Бемфола» по всему миру, за исключением США. На тот момент продукт продавался в странах Евросоюза и Ближнего Востока, Израиле и Австралии. Права в отношении американского рынка были переданы компании Fertility Biotech, основным акционером которой является почетный доктор Вилли Мишель (Willy Michel), основатель, а также в прошлом председатель Совета директоров и владелец Finox Holding.

По оценкам сторон, стоимость сделки составила 5 млн швейцарских франков (более 5 млн долларов США.

При производстве препарата «Бемфола» задействована технология рекомбинантных ДНК. Рецептура «Бемфола» и референтного препарата Гонал-Ф® включает фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) естественного происхождения, который играет ключевую роль в репродукции человека. В мае 2014 года на препарат «Бемфола» было выдано регистрационное удостоверение в ЕС. На настоящий момент препарат зарегистрирован в 40 странах мира

«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе производитель лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и оригинальных препаратов в более чем 400 формах). Компания, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на протяжении поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. Однако особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании 9 производственных и исследовательских предприятий, завод в России был открыт более 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой компании.

gmpnews