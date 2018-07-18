FDA одобрило орфанное лекарство от биологического оружия

FDA одобрила препарат для лечения натуральной оспы, которую человечество победило еще 38 лет назад. По словам специалистов, это нужно для устранения риска биотерроризма — если вирус до сих пор хранится в нелегальных лабораториях, он может быть использован как биологическое оружие.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрила первый препарат для лечения оспы — TPOXX (tecovirimat). Хотя Всемирная организация здравоохранения еще в 1980 году объявила о ликвидации заболевания во всем мире, специалисты опасаются, что оспа может использоваться как биологическое оружие.

Эффективность TPOXX против оспы исследовали на животных. Безопасность проверили на 359 здоровых добровольцах. Среди наиболее частых побочных эффектов они называли головную боль, тошноту и боль в животе. Новый препарат получил статус орфанного препарата.

Напомним, натуральная оспа — первая и пока единственная инфекция, которую удалось искоренить благодаря масштабной вакцинации населения Земли.

В 1986 году ВОЗ рекомендовала уничтожить все коллекции вируса натуральной оспы. После этого в мире остались только две такие коллекции — в научных центрах России (под Новосибирском) и США (в Атланте). Опасения по поводу возможного хранения возбудителей оспы в подпольных лабораториях ВОЗ высказывала еще в 2011 году — именно тогда и было принято решение сохранить американскую коллекцию вируса. Такое же решение принял на тот момент главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он отказался уничтожить отечественную коллекцию вирусов оспы, назвав эту меру вредной и несвоевременной. Как считают специалисты, мировое сообщество должно быть уверено, что нелегальных образцов возбудителя нет.

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