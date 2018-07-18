Почему испанские фармацевты не спешат выходить на пенсию

Активная старость

Не так давно в Испании принят новый закон «Активная старость», разрешающий пенсионерам работать. Магистр трудового права в Испании Эва Иллера на страницах журнала «Асфарма» разъясняет некоторые особенности закона «Активная старость», которыми могут воспользоваться как испанские фармацевты, вышедшие на пенсию, так и их наниматели.

«Во-первых, – подчеркивает сеньора Иллера, – фармацевт после 65-ти может трудиться исключительно на частном предприятии – должности госслужащего для него закрыты. Во-вторых, независимо от количества отработанных часов, пожилой труженик будет получать в дополнение к заработку половину своей пенсии».

При этом и наниматель, и сотрудник получают значительные льготы при оплате в фонд социального страхования и полную отмену оплаты взносов в пенсионный фонд. Эксперт отмечает, что при такой экономии у работодателя появляется возможность нанять в штат еще одного фармацевта без каких-либо потерь.

Такие разные дефициты

Испанским пенсионерам не приходится жаловаться на жизнь и испытывать финансовые трудности, само государство ощущает серьезный дефицит пенсионного фонда, куда резко уменьшились поступления из-за кризиса, начавшегося 10 лет назад.

Второй причиной реформы явилась острая нехватка кадров, в том числе в фармацевтической сфере. «Многим специалистам-пенсионерам до недавнего времени приходилось работать нелегально из-за отсутствия специального закона, – подчеркивает Эва Иллера. – Но сегодня они могут «выйти из подполья» и трудиться открыто, с выгодой для себя и своего работодателя. Большинство фармацевтов любят свою профессию и не представляют себе ни дня без работы, поэтому для них уход на пенсию является своеобразным стрессом. Для них новый закон дает возможность продления общения со своими клиентами, а также объединение работы в аптеке с начислением 50% пенсии».

Однако эксперт отмечает, что максимальный возраст, до которого может трудиться фармацевт в испанской аптеке, составляет 70 лет.

Особенности национальной демографии

Испания считается «молодежной страной» – здесь проживает более 50% работоспособного населения. Однако статистика показывает, что четверть из них не может найти себе работу. Проблема заключается в «испанском прошлом», так говорит профессор социологии Мадридского университета Хосе Даниэль Маркос.

Эксперт отмечает, что до периода кризиса испанская молодежь не особенно стремилась получить высшее образование и квалификацию: ведь десятилетиями здесь было принято получать основной доход от туризма и сферы строительства. «На стройке и в сфере обслуживания платили больше, чем архитектору или фармацевту. Поэтому молодые люди старались идти по пути наименьшего сопротивления и «не заморачивались» получением сложной профессии». Однако 10 лет назад испанские власти поспешили скорректировать ситуацию и ввели в стране дуальную систему образования, которая дает возможность одновременно учиться в школе и получать профессиональное образование.

Пока молодые испанцы готовятся пополнить ряды профессиональных фармацевтов, новое законодательство дает возможность пенсионерам занять их потенциальные рабочие места.

Источник: https://www.asefarma.com

Людмила Боева

«Фармацевтический вестник»