Лиля Титова: «Теперь можно сказать — это грандиозно»

Благотворительный фонд «Катрен» в шестой раз принял участие в конкурсе Лидеры корпоративной благо­твори­тель­ности — совместном проекте Форума Доноров, международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты «Ведомости», направленном на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благо­твори­тель­ности.

Фонд «Катрен» участвует в конкурсе с 2011 года и каждый год попадает в ТОП-5 рейтинга, а в 2014 году Фонд завоевал первое место в рейтинге.

Корпоративная благотворительность стала и темой фотовыставки «Мы – для людей!», организованной Союзом профессиональных фармацевтических организаций, в которой также принял участие Благотворительный фонд «Катрен».

Вадим Якунин, председатель Наблюдательного совета СПФО, в своем выступлении отметил, что число компаний, принимающих активное участие в благотворительности, растет с каждым годом, повышается качество этой помощи.

«Наши компании продемонстрировали, что готовы брать на себя дополнительные социальные обязательства перед обществом. На их счету — десятки реализованных благотворительных программ, направленных на укрепление здоровья населения, поддержку науки и фундаментальных исследований, адресную помощь нуждающимся. Большинство программ представляют собой целевые инвестиции, направленные на оказание реальной поддержки в решении общественно значимых проблем. Как показывает наша практика, благотворительные пожертвования и участие в помощи нуждающимся давно стали частью стратегического развития каждой компании» — подчеркнул он.

Фонд «Катрен» представил на выставке кадры из своего фильма «Внутри мечты». На одном из них запечатлены члены команды по регби детского дома «Ровесник» Кемеровской области со своим тренером Евгением Косолаповым, а на другом – главная героиня другого сюжета, рассказавшего о том, как мечта воплощается в жизнь.

Более детально о проектах фонда, которые за 15 лет существования КБФ «Катрен» выросли в полноценные программы, охватывающие практически всю территорию страны, рассказала Александра Болдырева, исполнительный директор «Форума Доноров».

Начав с помощи учреждениям для детей-сирот, которым в 2002-2005 годах приходилось очень трудно, порой не хватало самого необходимого: медикаментов, средств гигиены, учебных пособий и много другого, фонд перешел к системной поддержке детских домов и домов ребенка, параллельно развивая и усиливая информационную компанию, способствующую семейному устройству этих детей.

Активная работа социальных НКО и благотворительных фондов привела к тому, что ситуация с сиротством в стране в корне изменилась. Сегодня большинство ребят обрели заботливых родителей, получают ценнейший опыт проживания в семье, который поможет им правильно сформировать систему ценностей, получить профессию, выстроить карьеру, и в будущем создать свою, счастливую семью.

Но это совсем не означает, что миссия выполнена. Изменился вектор. Сегодня фонд «Катрен» оказывает помощь не только учреждениям, где остаются самые «трудные» дети: большие группы братьев и сестер, дети-инвалиды, старшие подростки, но и замещающим семьям, которым очень не просто решать стоящие перед ними проблемы. Три главных направления работы КБФ «Катрен»: семья, здоровье и образование. Совместно со своими многолетними партнерами из числа фармацевтических компаний, фонд реализует целый ряд проектов, успешно работающих более чем в 120 городах России.

Лилия Титова, исполнительный директор СПФО, отметила: «Мы знали о работе, которую ведет фонд «Катрен», но до того, как начали готовиться к этому мероприятию, пожалуй, не представляли масштабов его деятельности. Теперь можно сказать: это грандиозно. А когда я узнала, что два мальчика, игрока в регби, из тех что запечатлены на снимке в момент, когда они были еще сиротами, теперь живут в настоящей любящей семье, растрогалась до слез.»

Благотворительный фонд «Катрен» был образован в 2003 году. Учредитель фонда — ЗАО НПК «Катрен». Свою деятельность Фонд осуществляет на средства, которые выделяет учредитель, жертвуют сотрудники и партнёры компании «Катрен». Фонд строит свое развитие на основе финансовой прозрачности и ответственности.

Цель фонда — благо­твори­тель­ная деятельность, направленная на социальную поддержку и защиту воспитанников детских домов, приютов, школ-интернатов, домов ребёнка.

Фото: donorsforum.ru

«Фармацевтический вестник»