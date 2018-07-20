Китайский производитель лекарств отзывает содержащий валсартан препарат с американского рынка из-за обнаружения посторонних примесей

Китайская фармацевтическая компания объявила об отзыве с американского рынка снижающего артериальное давление лекарства, содержащего валсартан, из-за того, что в препарате были обнаружены посторонние примеси.

В заявлении производителя — Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. также говорится о приостановке поставок валсартана на американский рынок и о своих возможных потерях из-за финансовых обязательств, связанных с отзывом препарата.

Ранее в этом месяце компания сделала еще одно заявление, в котором сообщила, что во время проведения экспертизы с целью улучшения производственного процесса в валсартане были обнаружены незначительные примеси N-нитрозодиметиламина /НДМА/ — генотоксичного вещества, которое, согласно данным, полученным в ходе тестирования на животных, способно вызывать рак.

После обнаружения загрязнения компания незамедлительно приостановила производство и поставки валсартана, опечатала складские запасы препарата и предупредила потребителей и контрольные органы. Также было объявлено об отзыве препарата с китайского и европейского рынков.

Препараты, содержащие валсартан, применяются для лечения гипертонии. Лекарство, выпускающееся Huahai, поставлялось в Северную и Южную Америку, Европу, Индию и Россию.

russian.news