«Валента Фарм» стала генеральным партнером III Всероссийской GMP-конференции

С 27 по 29 августа 2018 года в Казани при поддержке компании «Валента Фарм» состоится III Всероссийская GMP-конференция «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка». В мероприятии примут участие более 1000 российских и международных делегатов.

GMP-конференция – одно из крупнейших отраслевых событий в фарминдустрии, которое даёт возможность представителям российских и иностранных фармацевтических ¬компаний, руководителям профильных ассоциаций, представителям регуляторных органов власти обсудить наиболее важные темы, касающиеся правил надлежащей производственной практики.

Программа мероприятия включает большое количество пленарных сессий, панельных дискуссий, в рамках которых будут обсуждаться новые тренды, форматы взаимодействия современной регуляторной системы, мировой опыт применения GDP и маркировки. Эксперты компании “Валента Фарм” примут активное участие в работе конференции.

«Компания “Валента Фарм” уже более 20 лет работает в одной из важнейших и ключевых отраслей промышленности – в фармацевтической, оказывающей существенное влияние на здоровье нации. С самого начала своей деятельности ключевым приоритетом в компании является высокое качество выпускаемой продукции, ее эффективность и безопасность. В своей деятельности “Валента Фарм” придерживается высочайших международных стандартов, реализуя данный подход при разработке инновационных лекарств в соответствии с требованиями ICH – GCP, GLP, а также в производстве, соблюдая требования GMP. Одним из значимых и приоритетных проектов компании, являющимся ярким примером бескомпромиссного и комплексного подхода в области внедрения и соблюдения всех требований, норм и высочайших стандартов GMP, является новый современный и высокотехнологичный научно-производственный комплекс компании “Валента Фарм”.

Обеспечивающий высочайший уровень соответствия всем стандартам GMP, данный комплекс во многом является примером воплощения стандартов GMP будущего, а в некоторых аспектах и опережая их. Имея значительный опыт работы в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики, наша компания активно выступает за обязательное внедрение и соблюдение данных стандартов. Мы считаем, что организация производственных процессов и их развитие, в соответствии со стандартами GMP, является обязательным условием для успешных и ответственных фармпроизводителей, а также создает потенциал для международной экспансии отечественных компаний”, – отметил Антон Стрекалов, генеральный директор АО «Валента Фарм».

АО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов. «Валента Фарм» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др.

gmpnews