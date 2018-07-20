Sanofi и REVOLUTION Medicines создают глобальное партнерство для разработки таргетных онкопрепаратов

Компании Sanofi и REVOLUTION Medicines, Inc. объявили о создании эксклюзивного всемирного партнерства для разработки и коммерциализации таргетных препаратов на основе биологических свойств клеточного энзима SHP2 для пациентов с немелкоклеточным раком легкого и другими типами рака при определенных мутациях, сообщает WorldPharmaNews. В основу партнерства положены открытия REVOLUTION Medicines в сфере прецизионных технологий лечения рака и находящийся на этапе доклинических исследований препарат RMC-4630 – низкомолекулярный ингибитор SHP2. Вкладом Sanofi станет опыт в сфере исследований рака и разработки лекарственных препаратов.

В рамках партнерства компании будут совместно разрабатывать ингибиторы SHP2 для снижения активности сигнальных путей клеток, которая является избыточной при раке. REVOLUTION Medicines продолжит научные и клинические исследования ранних фаз, а Sanofi будет отвечать за проведение клинических исследований поздних фаз. Компании планируют начать КИ первого применения препарата RMC-4630 у человека во второй половине 2018 г.

REVOLUTION Medicines получит авансовый платеж в размере 50 млн долл., и Sanofi возьмет на себя расходы, связанные с НИР, в рамках программы разработки ингибиторов SHP2. Sanofi получит эксклюзивную мировую лицензию на коммерциализацию в глобальном масштабе любых зарегистрированных препаратов, таргерирующих SHP2, при этом REVOLUTION Medicines получит опцию совместного продвижения в США. Компании заключат соглашение о распределении прибылей и убытков в отношении 50%/50% в США, и REVOLUTION Medicines будет получать структурированные роялти с продаж на рынках других стран. REVOLUTION Medicines также может получить более 500 млн долл. в виде поэтапных платежей, связанных с фазами КИ и регистрацией препаратов.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»