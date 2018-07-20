За последний год Южная Корея значительно увеличила лекарственный экспорт

По данным CPhI Korea, корейский рынок готовых фармацевтических препаратов существенно вырос.

За последний год сильно увеличился экспорт готовой фармацевтической продукции, в основном благодаря возросшему росту производства дженериков внутри страны.

Ведущие местные компании переориентируются на экспорт. По данным Корейской ассоциации фармацевтических трейдеров, только в 2017 году было реализовано за пределами страны готовой фармпродукции на сумму 2,6 млрд долларов США. Активная фармацевическая субстанция, произведенная в Корее, также показывает устойчивый рост а экспорте, за последний год объем продаж составил 1,6 млрд долларов США.

Быстрой интернациолизации Кореи поспособствовала конкуретная ценовая политика на внутреннем рынке дженериков, в результате чего корейский экспорт стал очень привлекательным.

«То, что мы наблюдаем сейчас — это корейские компании, нацеленные на региональный экспорт и даже на открытие иностранных филиалов, чтобы еще больше увеличить капитализацию прибыли. В результате мы наблюдаем устойчивый рост числа международных участников и предприятий полного цикла.

Репутация Южной Кореи как производителя высококачественных фармпрепаратов растет. Глобальные компании теперь в полной мере используют легко реализуемые клинические исследования, захватывают нишу биоподобных лекарственных препаратов и вступают в партнерские отношения с местными инновационными компаниями.

В результате сектор АФС будет неуклонно расти, а внутренние производители увеличивать экспорт и дальше. Вместе с тем мы видим, что международные компании используют изменения в правилах и демографических данных для выхода на рынок», — комментирует ситуацию Лора Мурина, бренд-менеджер CPhI Korea.

gmpnews