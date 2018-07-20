С 2020 года будет введена вакцинация против пневмококковой инфекции для людей старше 55

Вакцинация людей старше 55 лет против пневмококковой инфекции будет включена в Национальный календарь профилактических прививок в 2020 году, сообщил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы говорим о расширении национального календаря вакцинации. С 2020 года для мужчин и женщин после 55 лет планируется введение вакцинации против пневмококковой инфекции, которая является основной причиной заболевания пневмонией для пожилых граждан», — сказал Морозов.

В ноябре 2017 года замглавы Минздрава Сергей Краевой сообщил, что ведомство планирует включить с 2020 года в национальный календарь профилактических прививок вакцинацию от ротавирусной инфекции и ветряной оспы.

В настоящее время Национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинации против 13 инфекций — это вирусный гепатит В, гемофильная, менингококковая и пневмококковая инфекции, грипп, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит.

gmpnews