ФСС будет платить аптекам за лекарства льготников с производственными травмами

В трех регионах России стартовал пилотный проект Фонда социального страхования (ФСС), предполагающий оплату лекарств и медизделий для граждан, получивших травму на работе или имеющих профессиональное заболевание, напрямую аптекам. Сейчас эта категория льготников получает денежные выплаты.

В проекте, который продлится до весны 2021 года, участвуют Северная Осетия, Астраханская и Саратовская области. Аптеки будут получать средства напрямую от фонда по специальным договорам.

Всего, по данным ФСС, в период с 2001 по 2017 год на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний выделили 83,2 млрд рублей. Из них в 2017 году – 10,6 млрд рублей при 45 614 застрахованных.

На медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 2017 году направили 9,8 млрд рублей (3 млрд из которых получены по госзаданию). 16,5% (1,1 млрд рублей) от затрат ФСС пришлось на покупку препаратов и медизделий. Еще 8,9% (602 млн рублей) потратили на медпомощь после несчастного случая, 0,7% (46,4 млн рублей) – на медицинский и бытовой уход, а 27,1% (1,8 млрд рублей) – на санаторно-курортное лечение.

Ранее, в мае 2018 года, министр труда и социальной защиты Максим Топилин говорил, что профессиональные заболевания в России либо не выявляются, либо выявляются на поздних стадиях, а все пособия и выплаты ложатся на бюджет, поэтому систему выявления таких заболеваний надо перестроить.

«Сегодня работодатели фактически перекладывают ответственность за финансирование подобного рода процедур лечения и, соответственно, выплат. Просто люди становятся инвалидами, и без установления причинно-следственной связи государство финансирует либо через пенсионный фонд пенсию по инвалидности или пособия, либо выплаты через федеральный бюджет. А по идее в условиях нормального страхования с выявлением на ранних стадиях и выведением человека с производства в этой связи, его переобучением или реабилитацией на ранних стадиях мы можем очень серьезно эту ситуацию поменять», – считает глава Минтруда.

Источник: ТАСС

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