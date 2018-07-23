Всероссийский союз пациентов просит поддержки у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил письмо Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой в связи с угрожающей ситуацией, которая сложилась с системой льготного лекарственного обеспечения пациентов, страдающих высокозатратными нозологиями (ВЗН).

Система льготного лекарственного обеспечения пациентов реализуется в соответствии со статьями 14 и 44 Федерального закона «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ, Постановлениями Правительства № 1155 РФ от 26.12.2011 и № 404 от 26 апреля 2012 г., а также Распоряжением Правительства РФ от 26.12.2015 № 2724-р.

ВСП обеспокоен текущей ситуацией с финансированием 7ВЗН, а также с ростом числа пациентов, нуждающихся в лекарственном обеспечении.

Федеральным бюджетом на 2018 год предусмотрено выделение 43,615 млрд рублей на лекарственные препараты для лиц, больных 7 ВЗН, в то время как потребность в них оценивается в размере 50,315 млрд рублей. Что повлечет дефицит денежных средств на закупку лекарственных препаратов в 2018 году не менее, чем в 6,700 млрд рублей. В 2019 году ситуация может усугубиться в связи с включением в 7ВЗН дополнительных пяти редких заболеваний.

Поэтому Всероссийский союз пациентов, поддерживая решение о расширении программы 7ВЗН, настаивает на необходимости параллельно с включением новых нозологий сбалансировать бюджет и выделить дополнительные бюджетные средства для покрытия существующего дефицита на текущий год, а также принять решение о выделении дополнительных бюджетных средств при рассмотрении проекта федерального закона о бюджете Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

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