Аукционные роботы помогли разоблачить очередной картель

Пермское УФАС вскрыло картельный сговор на рынке по поставке расходных материалов для медицинских лабораторий. Признаки антиконкурентного соглашения были обнаружены в более чем десяти аукционах, в которых принимали участие ООО «МЕД с» и ООО «МикроТех».

Доказать сговор удалось благодаря анализу настроек аукционных роботов – у обеих компаний они были практически идентичны. Роботы делали все, чтобы завершить торги в первую же секунду со снижением цены в 0,5% от максимальной (начальной). Обеим оптовым компаниям грозили штрафы по 35 тысяч на руководителей организаций и порядка 330 тысяч рублей на каждое юрлицо. Однако в ходе рассмотрения дела оба поставщика диагностикумов и тест-систем признали свою вину, чтобы избежать наказания.

«ООО “МЕД с” сделало это первым и было полностью освобождено от ответственности, а “ООО Микротех” подало заявление вторым, – говорит заместитель начальника отдела контроля естественных монополий Пермского УФАС России Дмитрий Шилов. – Его директору надлежит заплатить 20 тыс. и юрлицу – 100 тыс. рублей в виде штрафов».

Напомним, что центральный аппарат ФАС впервые возбудил дело по признакам картельного сговора на медицинских аукционах, осуществленного при помощи роботов, осенью прошлого года. Уже тогда эксперты прогнозировали неизбежный рост числа подобных случаев (в связи с поголовной диджитализацией экономики) в ближайшей перспективе и заявляли, что противостоять цифровым нарушениям возможно только посредством новейших технологий, включая блокчейн и искусственный интеллект.

В Интернете представлено несколько моделей аукционных роботов. Первый раз попробовать работать с ними можно бесплатно. Далее цена зависит от стоимости желаемого контракта и стартует от 500 руб. за одно использование (в аукционе стоимостью менее 50 тыс. руб.).

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»