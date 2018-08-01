По итогам I полугодия российские фармпроизводители развивались в основном за счёт ОТС продукции

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Производство ЛП в России (помесячно) по итогам июня 2018 г.

За первое полугодие в России было произведено ЛП на сумму 157,4 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамика при расчёте в рублях оказалась отрицательной, на уровне -1,2%. Натуральный показатель прироста (в упаковках) снизился на 10%, всего за первые 6 месяцев российские компании отгрузили 2,0 млрд упак. ЛП.

Примечательно, что за год значительно изменился коэффициент дробности упаковок, динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) вышла в небольшой, но плюс, здесь фиксируем прирост 0,6%. По итогу 1-2 кв. 2018 г. падение в упаковках фиксировалось как по ОТС (-9%), так и по Rx (-11%) продукции, но при этом стоит отметить, что результаты июня по категориям значительно различались. Так долгосрочные темпы роста (июнь 2018 к июню 2017) по группе ОТС показали положительную динамику +4,5%, рецептурные препараты демонстрировали спад (-19%).

Среди ТОР-10 EphMRA групп второго уровня, лидирующих по натуральному объёму отгрузок ОТС препаратов, 7 по итогам 1 полугодия 2018 г. показывают отрицательную динамику, хуже всего дела обстояли у системных противовирусных препаратов (-32% в упаковках), анальгетиков (-19%) и противопростудных и противокашлевых препаратов (-15%). Максимальную динамику из числа групп, по которым фиксировался рост продаж показали препараты для лечения заболеваний носа (+8%), здесь особенно отличились Оксифрин («Гротекс») и Эваменол («Московская фармфабрика»), поставки выросли синхронно на 47%.

По категории Rx-препаратов минимальная натуральная динамика зафиксирована в группах: растворы для внутривенного введения (-50% в упаковках), системные антибактериальные препараты (-19%) и противовоспалительные и противоревматические препараты (-15%). Несмотря на общий спад, хороший прирост показала группа бета-адреноблокаторы (52%), в частности препараты: Соталол («Канонфарма Продакшн»), отгрузки которого за год выросли в 2 раза и Небиволол («Северная Звезда»), который показал прирост на уровне 56%.

gmpnews