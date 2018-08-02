Фармкомпании придумывают новые заболевания в маркетинговых целях

В последние годы репутация фармотрасли оказалась подпорчена. В немалой степени этому способствовала ее роль в развитии опиоидного кризиса в США. Между тем, американцы большей частью и понятия не имеют о том, какой именно маркетинговый ход является самым эффективным для продвижения фармпродукции. Этот ход – продажа недугов, пишет Associated Press.

Существует масса медицинской литературы, изданной в начале 1990-х годов, повествующей о маркетинговой практике, известной как «изобретение заболеваний». Фармацевтические компании патологизируют отдельные состояния людей и убеждают врачей, что это заболевания, нуждающиеся в медикаментозном лечении. В ситуации, когда на маркетинг уходят миллиарды долларов, эта тактика, говорят эксперты, остается незамеченной.

Фармацевтический рынок США — крупнейший в мире. В 2017 г. его объем составил более 450 млрд долл. Для сравнения: показатель по всему европейскому рынку составил порядка 214 млрд долл. Расходы на лекарства в США вдвое превышают средний показатель по странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Профессор фармакологии Джорджтаунского университета Эдриан Фью-Берман уверена, что фармкомпании медикализируют жизнь, превращая практически любое распространенное состояние в выдуманное заболевание. В других случаях фарма преувеличивает серьезность или распространенность того или иного повседневного состояния с целью привлечения новых пациентов. По словам профессора, ничего противозаконного в этом нет, поскольку определение новых заболеваний никак не регулируется. Продвигать препарат до его одобрения и выхода на рынок законом запрещено, а подгонять новую болячку под уже зарегистрированное средство — пожалуйста.

Директора Центра медицины при Дартмутском Институте политики здравоохранения и клинической практики Лиза Шварц и Стив Волошин объясняют, что проводимые фирмами информационные кампании могут иметь действительно просветительские цели, но чаще всего это замаскированный маркетинг. Зачастую они включают три основных этапа: облегчить доступ к диагностике; обработать потенциальных пациентов таким образом, чтобы они сами захотели пройти обследование; распространить информацию о соотношении пользы и риска при применении препарата. Задача – превратить обычное ежедневное состояние в заболевание. Именно такая тактика была применена в ходе информационных кампаний по таким «заболеваниям», как дефицит тестостерона, биполярное расстройство и синдром беспокойных ног.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»