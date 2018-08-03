Xeljanz одобрен в Европе для лечения язвенного колита

Еврокомиссия одобрила применение препарата Xeljanz (tofacitinib citrate) компании Pfizer (Пфайзер) для лечения язвенного колита (ЯК); таким образом, для данной популяции пациентов одобрен первый препарат для приема внутрь и первый ингибитор Янус-киназы (JAK), сообщает PharmaTimes.

Теперь Xeljanz одобрен в ЕС по трем показаниям, включая ревматоидный и псориатический артрит.

Продажи препарата по итогам II квартала 2018 г. составили 463 млн долл., что сделало его одним из драйверов прибыли Pfizer.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»