ФАС расследует дело о сговоре во время госзакупок лекарств на 500 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области возбудило дело в отношении ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Севастопольфармация», ООО «Фармсервис» и ООО «Фармцентр». Компании подозреваются в том, что в течение последних трех лет они работали по предварительному сговору на закупках лекарств для медучреждений региона.

По данным УФАС, компании неоднократно принимали участие в аукционах на поставку препаратов в медучреждения Ростовской области. В общей сложности поставщики могли поддерживать высокие цены примерно на 1 тысяче открытых торгов на общую сумму около 500 млн рублей.

ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация», по данным СПАРК-Интерфакс, в 2016 году выручила 2,297 млрд рублей и показала чистую прибыль в размере 15,7 млн рублей.

Поставщик ООО «Севастопольфармация» принадлежит Людмиле Новиковой, за 2016 год компания выручила 287,6 млн рублей, чистая прибыль составила 23,2 млн рублей. ООО «Фармцентр» единолично владеет Андрей Евтушенко, выручка компании в 2016 году достигала 1,13 млрд рублей, чистая прибыль – 22,7 млн рублей.

ООО «Фармсервис» полностью принадлежит Валерию Ступакову, в 2016 году выручка компании превысила 4 млрд рублей, а чистая прибыль составила 126,1 млн рублей. ООО «Фармсервис» занял 33-ю строчку в рейтинге Vademecum «ТОП100 дистрибьюторов рынка лекарственного госзаказа» по итогам 2016 года с объемом поставок 1,9 млрд рублей.

Ограничивающими конкуренцию ФАС признает и попытки регионов определить местные ГУПы единственными поставщиками лекарств и медизделий. В начале августа 2018 года Архангельский областной суд впервые признал недействующими нормативные акты, утвердившие местное ГУП «Фармация» в качестве единственного профильного поставщика в регионе, встав на сторону московской компании, заявившей о нарушении своих прав как участника торгов.

Источник: ФАС России

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