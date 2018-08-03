Фармацевты не против регулирования цен на отдельные медикаменты

Глава парламентского комитета по здравоохранению Грузии Акакий Зоидзе заявил, что государство планирует введение регулирования цен на отдельные наименования лекарств.
«У фармацевтических компаний нередко прибыль достигает 1000%, так что если будет введено ограничение на рост цен на некоторые наименования медикаментов, бизнес не обеднеет» — заявил депутат.
Представители фармацевтического сектора по-разному встретили это заявление. В частности, по словам главы компании «Иннова» Давида Эбралидзе, само по себе регулирование цен – принятая практика в Европе.
«Регулирование имеет и плюсы и минусы, но сейчас в Грузии ситуация такая, что государству намного целесообразнее будет сконцентрировать свое внимание на качестве лекарств, а не на их стоимости. Кроме того большинство грузинских компаний не имеют маржи прибыли в 1000%, такие доходы могут получать только крупные иностранные компании, которые сами разрабатывают и производят лекарства» — заявил он.
В аптечной сети GPC заявили, что приветствуют все меры и законодательные инициативы, направленные на облегчение положения населения.
«При этом можем со всей определенностью заявить, что у нас никогда не было маржи прибыли в 1000%. Если у кого-то и есть такой уровень прибыли, то это неприемлемо, поскольку речь идет о сверхдоходах за счет здоровья граждан. Наши финансовые показатели открытые и прозрачные, так как мы продаем акции на Лондонской бирже, соответственно, никаких скрытых доходов у нас нет и не может быть. Например, в 2017 году наша маржа дохода составляла 24,5%, прибыль — 4,5%» — заявляют в GPC.
По словам эксперта Марины Беридзе, инициатива депутата не только правильная, но и даже немного запоздалая, так как сделать это надо было раньше, и тогда удалось бы избежать многих проблем.
«Проблемы фармацевической отрасли не решаются годами, и главная причина этого – отсутствие какого-либо государственного регулирования. Правительство не вмешивается в процесс ценообразования, и частные компании заключают картельные сделки и определяют стоимость лекарств по своему усмотрению. При том, что во всех развитых странах определенное регулирование есть, и его надо вводить и в Грузии» — заявила она.