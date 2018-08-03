«Нацимбио» развивает R&D-центр по разработке субстанций

Увеличение объемов производства лекарственных препаратов из собственных субстанций – стратегическая цель ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (входит в Marathon Pharma и «Нацимбио») в среднесрочной перспективе.

В рамках решения этой задачи «Синтез» инвестирует в развитие собственного R&D-центра. В июле запущен лабораторный комплекс лиофильной и распылительной сушки, предназначенный для отработки технологий производства отечественных субстанций, в частности, повышения эффективности технологий производства субстанций для ряда антибиотиков — ампициллина, цефазолина, сульбактама, амикацина, канамицина.

Новая лаборатория — уменьшенная копия работающего на «Синтезе» цеха по производству субстанций, загрузка которого исчисляется тоннами вещества. Ранее освоение нового технологического процесса в промышленных условиях занимало от шести до двенадцати месяцев, лабораторные установки позволят сократить длительность пускового периода в три — четыре раза и в короткие сроки нарастить производство субстанций, как для выпуска собственных лекарственных препаратов, так и для продажи внешним контрагентам. Новый лабораторный позволяет экспериментировать даже с 1 граммом вещества с целью создания соединений и оптимизации процессов производства субстанций.

Напомним, что сегодня ОАО «Синтез» поставляет на рынок ряд субстанций собственного производства, например, «Хондроитина сульфат», используемый для производства препаратов лечения опорно-двигательной системы. Благодаря развитию собственного R&D-центра, «Синтез» планирует значительно расширить портфель препаратов завода, производимых по полному циклу, и нарастить долю таких препаратов вдвое к 2025 году.

Новый лабораторный комплекс станет седьмым в составе Центральной лаборатории ОАО «Синтез», в которой трудятся более 50 человек, и куда входят также лаборатория готовых лекарственных форм, лаборатория биологически активных веществ и полусинтетических антибиотиков, микробиологический сектор и т.п

ОАО «Синтез» — одно из крупнейших фармацевтических предприятий России. Ассортимент завода насчитывает более 300 наименований препаратов и изделий медицинского назначения. Более 70 препаратов входят в список ЖНВЛП. Около 30% продукции делается из собственных субстанций. Завод является беспорным лидером российского рынка по производству антибиотиков среди отечественных производителей. ОАО«Синтез» является одним из крупнейших предприятий Курганской области, обеспечивая 7% ВРП региона. С 2017 года ОАО «Синтез» входит в Marathon Pharma, субхолдинг Marathon Group.

gmpnews