Запасы EpiPen в Канаде могут закончиться в самое ближайшее время

Министерство здравоохранения Канады сообщило о том, что из-за производственных проблем запасы шприц-тюбиков EpiPen могут закончиться в аптеках страны в течение августа, сообщает In-Pharma Technologist.

В компании Pfizer Canada («Пфайзер Кэнэда»), отвечающей за производство шприц-тюбиков, являющихся продуктом компании Mylan («Майлан»), заявили, что данная ситуация связана с проблемами производства EpiPen 0,3 мг. В результате, как сообщается в пресс-релизе Минздрава Канады, Pfizer уведомил аптеки о том, что поставки EpiPen не возобновятся до конца августа.

Проблемы существуют уже некоторое время, а точнее – с ноября 2017 г., когда дочернее предприятие Pfizer — компания Meridian Medical Technologies («Меридиан Медикал Текнолоджис») получила от FDA предупредительное письмо. Предполагалось, что проблемы будут решены к марту с.г., причем в компании Pfizer заявляли, что они не повлияют на поставки EpiPen.

Шприц-тюбики EpiPen используются для доставки адреналина (epinephrine) у пациентов при жизнеугрожающей анафилактической реакции.

В своем комментарии официальный представитель Pfizer заявил, что в компании понимают важность регулярных поставок данного продукта, который потенциально является спасительным, и что персонал «неустанно стремится к увеличению производства и максимально быстрым отгрузкам».

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»