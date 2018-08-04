Ростовское УФАС возбудило дело против четырех фармкомпаний за картельный сговор

В рамках совместной работы ФАС России и проекта ОНФ «За честные закупки» по декартелизации российской экономики Ростовское УФАС возбудило дело по признакам сговора на торгах на поставку лекарственных препаратов для нужд учреждений государственной системы здравоохранения.

Дело возбуждено в отношении ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Севастопольфармация», ООО «Фармсервис» и ООО «Фармцентр». Эти компании неоднократно принимали совместное участие в аукционах на поставку лекарственных препаратов на протяжении последних трех лет.

По предварительной оценке антимонопольного органа, антиконкурентное соглашение было направлено на поддержание цены при участии в более чем 1000 открытых аукционах в электронной форме на общую сумму около 500 млн рублей.

«Выявление картелей в сфере поставок лекарственных препаратов по-прежнему остается одним из приоритетных направлений деятельности антимонопольного органа, и неоценимую помощь в этом нам оказывают активисты проекта ОНФ «За честные закупки», — отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Всего за период с 2015 года по конец первого полугодия 2018 года ФАС и ее территориальными органами возбуждено 171 дело о картелях, которые в совокупности охватывают не менее 7500 региональных аукционов по закупке медикаментов и медицинской техники. Сумма доходов участников картелей составила более 133,5 млрд рублей. Деятельностью картелей на закупках лекарственных средств и медизделий охвачено уже 82 региона страны.

gmpnews