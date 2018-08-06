«Верофарм», входящая в группу Abbott, расширяет сотрудничество с Disney в России

Компания «Верофарм», входящая в группу Abbott («Эбботт»), продолжает сотрудничество с Disney и запускает две новые линии детских пластырей, сообщили «ФВ» в компании.

«Верофарм» заключила лицензионное соглашение с Disney в 2016 г. Тогда стороны договорились о производстве в России детских медицинских пластырей с изображением анимационных героев «Микки Маус», «Доктор Плюшева», «Тачки». Детские бактерицидные пластыри выпускаются на основе современных клеевых композиций с использованием атравматичного тампона нескольких размеров.

Летом 2018 г. линейка расширена пластырями с изображениями персонажей анимационного фильма Disney «Холодное сердце» и супергероев MARVEL из «команды мстителей».

Как ранее в интервью «ФВ» рассказывала генеральный директор компании Елена Бушберг, сотрудничество с компанией Disney в России вывело пластырный бизнес «Верофарма» на новый виток развития.

«Сегодня мы занимаем 60% российского рынка медицинских пластырей в натуральном выражении и мы видим большой потенциал в этом направлении», – отметила она.

«Фармацевтический вестник»